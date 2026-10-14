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Yosua Arya
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Roma vs. Real Madrid: La pizarra táctica. Los cambios tardíos de Mourinho propician una remontada sensacional

The tactics board
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Roma
Liga de Campeones

El Real Madrid remontó una desventaja de dos goles para imponerse a la Roma por 4-3 en un emocionante duelo táctico en el Estadio Olímpico. Los goles de los suplentes Carlos Espi y Endrick en el tramo final, seguidos de un tanto de Antonio Ruediger en el tiempo añadido, dieron la vuelta al partido.

El Stadio Olimpico fue escenario de una lección táctica que acabó convertida en un caótico intercambio de goles, del que el Real Madrid salió vencedor por 4-3 ante la Roma. El equipo de Gian Piero Gasperini parecía tener el partido bajo control al comienzo de la segunda parte, aprovechando las rotaciones defensivas de los visitantes con su característico sistema de alta intensidad.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en los minutos finales: la disciplina táctica de la primera hora dio paso a la calidad individual y a una gestión agresiva de los cambios.

El regreso de Jose Mourinho a Roma estuvo marcado por una estrategia calculada de riesgos y beneficios. Mientras la Roma buscaba dominar mediante una posesión estructurada y marcajes individuales agresivos, el Real Madrid confió en su capacidad para resistir los momentos difíciles y golpear en las transiciones.

El partido enfrentó dos filosofías: los movimientos mecánicos y sincronizados de Gasperini frente a la flexibilidad pragmática de Mourinho y su eficacia para aprovechar el cansancio.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    El planteamiento táctico de la Roma

    Gasperini dispuso un rígido 3-4-3 diseñado para asfixiar la salida de balón del Madrid. El objetivo principal era presionar arriba, con el centro del campo como eje para dificultar que Federico Valverde y Aurelien Tchouameni distribuyeran el balón desde posiciones retrasadas.

    Los carrileros de la Roma, Nahuel Molina y Wesley, tenían instrucciones de adelantar mucho su posición para obligar a los laterales del Real Madrid a replegarse y formar una línea de cinco atacantes durante las fases de posesión prolongada.

    Con el balón, la Roma apostó por el juego vertical. Marten de Roon, que abrió el marcador en el minuto 20, actuó como ancla defensiva y permitió a Manu Kone y, más tarde, a Niccolo Pisilli avanzar por los pasillos interiores. Las señales para activar la presión eran claras: cada vez que el balón llegaba a los centrales del Madrid, los dos delanteros de la Roma, con Donyell Malen a la cabeza, trazaban carreras en curva para cerrar las líneas de pase hacia las bandas.

    Esto obligó a Thibaut Courtois a recurrir varias veces al balón largo, situaciones en las que los tres centrales de la Roma, liderados por Gianluca Mancini, tenían ventaja física. El doblete de Malen en la segunda parte, con asistencias de Rodrigo Mora y Matias Soule, fue consecuencia directa de la recuperación del balón por parte de la Roma en campo contrario y del aprovechamiento de los desajustes de la defensa del Madrid, que tuvo dificultades para frenar las incorporaciones por fuera de los jugadores romanistas.

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    El planteamiento táctico del Real Madrid

    El Real Madrid se dispuso en un 4-2-3-1 que, en fase defensiva, a menudo parecía un 4-4-2. El plan de Mourinho se centraba en mantener la solidez en un bloque medio e intentar atraer hacia delante a los carrileros de la Roma para dejar espacios a Vinicius Junior y Kylian Mbappe al contragolpe.

    El doble pivote formado por Valverde y Tchouameni tenía la misión de proteger a la defensa de la habilidad de Dybala, aunque a menudo se veía en inferioridad numérica ante las constantes incorporaciones de los centrocampistas de la Roma. El empate de Mbappe en el minuto 25 mostró el potencial del plan: aprovechó un fallo poco habitual en el sistema de marcaje individual de la Roma.

    En defensa, Antonio Rudiger e Ibrahima Konate tuvieron que cubrir grandes espacios debido a la libertad para atacar concedida a Denzel Dumfries y Marc Cucurella.

    A medida que avanzaba el partido, las líneas del Madrid quedaron cada vez más separadas. Al equipo visitante le costó hacer frente al 54 % de posesión de la Roma y a la superioridad numérica que generaban los movimientos de Malen entre líneas. Sin embargo, la eficacia en el último tercio del campo siguió siendo el pilar táctico fundamental del Madrid: pese a tener menos el balón, registró una cifra de goles esperados (xG) superior, de 1,655, lo que sugiere que, cuando lograba superar la presión de la Roma, sus ocasiones eran de mayor calidad que las del equipo local.

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    La partida de ajedrez táctica

    La batalla decisiva se libró en las bandas. Durante 60 minutos, los carrileros de la Roma dominaron, obligaron al Madrid a replegarse y permitieron a Malen encontrar espacios en el área.

    Gasperini ganó el primer duelo táctico al acumular jugadores por el centro, forzar a Valverde a retrasar su posición y dejar aislado a Mbappe. El 3-1 a favor de la Roma reflejaba fielmente su capacidad para ejecutar un complejo plan táctico ante un equipo más reactivo.

    Sin embargo, el partido cambió por el contraste entre el desgaste de la presión alta de la Roma y la frescura de los jugadores del Madrid. A medida que la Roma perdía energía, su sistema de marcaje individual empezó a mostrar fisuras. El espacio a la espalda de Molina y Wesley, hasta entonces controlado por la línea de tres defensas, quedó a disposición de los jugadores del Madrid que se incorporaron más tarde.

    Al final, el duelo táctico no lo ganó el once inicial, sino la capacidad de Mourinho para detectar que el sistema de la Roma es físicamente insostenible durante 90 minutos bajo una presión constante.

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    Ajustes durante el partido

    Mourinho realizó un doble cambio en el minuto 59 que alteró por completo la disposición del partido. Al dar entrada a Arda Guler y Endrick por Vinicius y Dumfries, cambió el foco del ataque. La entrada de Guler fue especialmente decisiva: pasó de actuar como extremo tradicional a ejercer de organizador a pierna cambiada y aportó la visión creativa que había faltado hasta entonces. Sus dos asistencias en saques de esquina en los minutos finales mostraron su capacidad para encontrar espacios entre los jugadores de la Roma.

    Gasperini intentó contrarrestarlo con la entrada de Leonardo Balerdi y Lorenzo Pellegrini para recuperar la solidez defensiva, pero la inercia del partido ya había cambiado. La entrada de Carlos Espi en los últimos minutos dio al Madrid una referencia física en ataque que la fatigada defensa de tres de la Roma no pudo contener. Entre los minutos 82 y 90, el Madrid abandonó su estructura pragmática y adoptó un 3-2-5 de ataque total, volcando jugadores en campo contrario para aprovechar el desconcierto defensivo de la Roma. El gol de la victoria de Rudiger en el minuto 90 fue la culminación de esa presión incesante en el tramo final.

    En última instancia, el partido se decidió por la profundidad y la versatilidad del banquillo del Real Madrid. Aunque el 3-4-3 de la Roma fue tácticamente superior durante la mayor parte del encuentro, el equipo no tuvo capacidad de reacción ante la apuesta de Mourinho en los últimos minutos. El paso de un bloque medio estructurado a un ataque sin reservas permitió al Madrid marcar tres goles en los últimos ocho minutos y el tiempo añadido. La apuesta de la Roma por una presión de alta intensidad acabó volviéndose en su contra: el cansancio resultante abrió los espacios tácticos que Guler y Endrick estaban perfectamente preparados para aprovechar.

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