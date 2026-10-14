El Real Madrid culminó una asombrosa remontada en la Champions League en el Estadio Olímpico, con tres goles en unos frenéticos ocho minutos finales que le dieron la victoria por 4-3 ante la Roma. Frente a su antiguo club, Jose Mourinho vio cómo su equipo pasaba a perder por 3-1 tras un doblete de Donyell Malen y el gol que abrió el marcador de Marten de Roon.

Kylian Mbappe marcó en su partido número 100 en la Champions League antes de que llegara el desenlace.

Arda Guler ejecutó tres jugadas a balón parado consecutivas que permitieron a Carlos Espi, a Endrick, elegido mejor jugador del partido, y a Antonio Rudiger, exdefensa de la Roma, dar la vuelta al marcador.