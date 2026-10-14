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Roma vs. Real Madrid: Declaraciones de Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick y Federico Valverde sobre la victoria por 4-3 en la Champions League
El Real Madrid protagoniza una sensacional remontada europea en el tramo final
El Real Madrid culminó una asombrosa remontada en la Champions League en el Estadio Olímpico, con tres goles en unos frenéticos ocho minutos finales que le dieron la victoria por 4-3 ante la Roma. Frente a su antiguo club, Jose Mourinho vio cómo su equipo pasaba a perder por 3-1 tras un doblete de Donyell Malen y el gol que abrió el marcador de Marten de Roon.
Kylian Mbappe marcó en su partido número 100 en la Champions League antes de que llegara el desenlace.
Arda Guler ejecutó tres jugadas a balón parado consecutivas que permitieron a Carlos Espi, a Endrick, elegido mejor jugador del partido, y a Antonio Rudiger, exdefensa de la Roma, dar la vuelta al marcador.
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Mourinho explica los cambios tácticos y elogia el impacto de Endrick
Tras la emocionante victoria, Mourinho admitió que su equipo pasó apuros antes de que la Roma acusara el cansancio. «Fueron dos partidos en uno: uno en el que la Roma fue superior en todos los aspectos y los últimos 20 minutos, en los que el Real Madrid fue imparable», declaró Mourinho.
«Con el 3-1, todo el mundo pensó que estábamos acabados, pero al final fueron ellos quienes se cansaron».
Mourinho también elogió al joven delantero Endrick: «Conozco el talento que tiene. Los defensas de la Roma estaban cansados y no pudieron pararlo».
El propio Endrick reconoció: «Todavía estoy asimilando las emociones. No esperaba entrar tan pronto, pero quiero ayudar a mi equipo».
Rudiger y Espi reaccionan a los goles heroicos de última hora
El exdefensa de la Roma Rudiger expresó sentimientos encontrados tras marcar de volea el gol de la victoria en el minuto 89. «Estoy contento de haber marcado el gol de la victoria. Por supuesto, es una sensación agridulce, pero así es el fútbol», confesó Rudiger. «La Roma siempre ocupará un lugar especial en mi corazón».
«La forma en que reaccionamos al final es exactamente como debemos jugar: con más determinación, más valentía y más confianza».
El joven delantero Espi añadió: «¡Enfrentados! ¡Una auténtica locura! Todos apretamos para conseguir la victoria. A medida que pasaban los minutos, sentíamos que estábamos cada vez más cerca».
- Italy Photo Press
Valverde destaca el carácter de la plantilla en medio de duras lecciones
El centrocampista Federico Valverde elogió la capacidad de reacción de la plantilla, aunque reconoció que hay aspectos que mejorar. «Como jugador, estoy orgulloso», reflexionó Valverde. «Pero, si hubiéramos hecho bien nuestro trabajo desde el principio, habría sido un partido mucho menos complicado».
«Cometimos errores, pero logramos darle la vuelta a la situación. Hay que reconocer el mérito de los jugadores que entraron y marcaron la diferencia».
La victoria supone el segundo triunfo del Real Madrid en la fase de liga de la Champions League, mientras se prepara para su próximo compromiso europeo.
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