Roma, Vieira “vende” a Koné al Arsenal: «Es el mejor de Francia, incluso mejor que Rabiot y Tchouameni»

En Francia, donde los delanteros no paran de anotar, sorprende un jugador de nuestra Serie A: Manu Koné, centrocampista de laRoma y objetivo del Arsenal desde hace semanas. Los londinenses van en serio con el centrocampista de la Roma, que en el pasado también se había relacionado con el Inter. Como prueba de su interés, una leyenda del club, Patrick Vieira, ha hablado.





El excentrocampista, hoy comentarista y entrenador —con pasado en el Génova— recomendó su fichaje al Arsenal. Para el exjugador de Inter y Juve, Koné es el mejor centrocampista francés del momento,según declaró a Metro.