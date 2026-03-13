Roma, Svilar y los rumores del mercado: «El futuro es ahora»

Mile Svilar, portero del Roma, tras el partido de la Europa League contra el Bolonia (1-1 en el Dall'Ara en la ida de los octavos de final), habla con la web serbia Meridiano Sport. «Es pronto para pensar en ganar la Europa League, pero este ha sido un resultado positivo», declara el guardameta belga naturalizado serbio, nacido en 1999. «Jugaremos la semana que viene para pasar de ronda y luego ya veremos qué pasa».