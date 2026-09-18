Roma, Svilar: «¿La Juventus? No firmo hasta 2030 y luego reniego. De Rossi me cambió la vida»

Inter-Roma

"Es un gran partido que estamos deseando jugar para medirnos al equipo más fuerte del campeonato, el que en los últimos años ha estado en lo más alto. ¿Duelo por el Scudetto? Me hace sonreír. En esta ciudad haces 2-3 buenos partidos y te ensalzan, luego pierdes y es un drama. Nosotros debemos ser equilibrados, estables. Pero sabemos de dónde venimos y sabemos adónde queremos ir".





¿Se equivoca quien habla de un podio Inter, Roma y Como?

"Por el tipo de juego, por los goles, por la forma de ganar los partidos, puede ser acertado. Pero estamos en septiembre, es pronto".





¿Qué le pide Gasp de diferente respecto a otros técnicos?

"¿Sabe en qué es realmente diferente el míster? ¡Que me deja libre en las decisiones, él sí!".





¿El rival más difícil?

"Malen, marca siempre incluso en los entrenamientos".





No vale así.

"Lautaro, dificilísimo de descifrar. Y Thuram, madre mía, qué rápido es".





La Juventus ofreció 40 millones por usted. ¿Estuvo cerca de dejar la Roma?

"Ni siquiera tuve una conversación sobre eso. No soy de los que firman una renovación hasta 2030 y al año siguiente reniegan de la decisión tomada".





Si le digo De Rossi?

"Me cambió la vida. Quizá hoy no estaría en la Roma sin él".







