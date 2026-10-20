Roma-Slovan Bratislava, las notas de CM: Malen imparable, Hermoso y Molina goleadores. Wesley, un tren

Roma-Slovan Bratislava





ROMA:





Gollini s. c.: Prácticamente no tuvo trabajo en todo el partido.





Ghilardi 7: Se impone por alto en el área del Slovan y da a su compañero de defensa la asistencia del gol que abre el marcador. Atrás no pasa apuros. Al final pudo haber marcado su primer gol en la Champions, pero su buen remate fue anulado por fuera de juego de dos compañeros.





Balerdi 6,5: Cubre bien al inofensivo Marcelli y se permite alguna incursión ofensiva a balón parado. Un partido sin complicaciones.





Hermoso 7: Por alto es infalible. Segundo gol de la temporada para el español, líder y también goleador. (Desde el 77', Koulierakis s. c.)





Molina 7: No deja de subir por la derecha y está en el sitio adecuado para marcar el segundo a placer, su primer gol con la Roma.





Pisilli 7: Roza el gol con un buen zurdazo desde fuera del área y después lo consigue gracias a una genialidad de Malen. Besa el brazalete de capitán. Dinámico, ofensivo y entregado.





de Roon 6,5: Lucha y dirige en el centro del campo. Una pieza valiosa para Gasperini. (Desde el 77', Mancini s. c.)





Wesley 7,5: En la primera parte sube menos que su homólogo de la derecha, y eso es noticia. En la segunda toma el mando: inicia la jugada del tercer gol de Pisilli con un pase al espacio para el recién incorporado Soulé y provoca el penalti por una falta del ingenuo Blackman, antes de marcharse tras demostrar su superioridad. (Desde el 59', Rensch 6: Se limita a administrar la posesión, sin buscar demasiado la profundidad)





Mora 6,5: Entra en juego con chispa, genera la primera ocasión potencial de gol del partido y, en general, es el más activo de los suyos en el inicio. Desperdicia una ocasión para marcar el segundo tras una asistencia de Malen, aunque estaba en fuera de juego.





Pellegrini 6,5: Precioso el envío con rosca de falta con el que encuentra a Ghilardi para la asistencia del gol de Hermoso. También se entrega en defensa, pero se ve obligado a abandonar en el minuto 52 por una pequeña molestia física. (Desde el 52', Soulé 6,5: Prepara para Malen la jugada que desemboca en el 3-0 y aporta calidad





Malen 8: Ofrece constantemente desmarques en profundidad al juego de Gasperini. Primero se escapa y le sirve el gol en bandeja a Mora; después prueba suerte por su cuenta e intenta sorprender a Takac, cuyo rechace propicia el gol de Molina. En la segunda parte mantiene el mismo ritmo endiablado: da la asistencia a Pisilli tras superar a Barseghyan, roza el gol al contraataque y transforma el penalti del 4-0. De otra categoría. (Desde el 59', Castro 6: Entra con el partido ya resuelto y participa en la fiesta de la Roma)





Entr. Gasperini 7: El riesgo era subestimar el partido. Sus jugadores no lo hacen, y también es mérito suyo. Primera victoria de la temporada en la Champions. Ahora llegan dos partidos fuera de casa que decidirán el futuro de la Roma: en Manchester contra el United y ante el PSG.



