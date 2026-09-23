«Sin duda, sabía que necesitaba un nuevo desafío en mi vida. En el fútbol todo cambia muy rápido y, en este momento, solo quiero hacer una buena temporada con la Roma. He debutado en la Champions, ha sido un paso importante para mí, nunca la había jugado, y espero ganar títulos con la Roma y jugar lo máximo posible.

¿Scudetto? Estamos en un buen momento, pero la Serie A es una liga muy competitiva. La situación puede cambiar muy rápidamente y debemos mantenernos siempre concentrados. Vamos por el buen camino».