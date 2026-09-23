Rodrigo Mora ha sido uno de los fichajes más importantes del mercado de verano de la Roma. El mediapunta portugués es hoy protagonista con la Portugal sub-21 y, ante los micrófonos de Canal 11, ha contado su traspaso veraniego desde el Oporto, sus sueños, la temporada que está viviendo y también una curiosidad sobre su compañero Paulo Dybala.
Roma, Rodrigo Mora: «A Dybala lo veía de niño. ¿El Scudetto? El camino es el correcto. Fue difícil decir adiós al Oporto»
Roma y el Olímpico
«He vivido 19 años en Oporto, 10 de ellos jugando en el FC Porto. Llegué a una cultura diferente, pero soy feliz y creo que será un cambio positivo para mí. ¿El peso de jugar en el Olímpico de Roma? Es una atmósfera especial y te entran muchas ganas de marcar».
Miraba a Dybala de niño
«Lo veía de niño y ahora poder entrenarme y jugar a su lado... Es bellísimo verle, es una persona muy humilde y me ha ayudado muchísimo en este primer periodo. Estoy agradecido de poder jugar a su lado».
LA DESPEDIDA DEL OPORTO
"Las despedidas nunca son fáciles. Para mí fue difícil porque fue un periodo largo... era mi casa y creo que siempre lo será. Fue difícil, pero sé que todos los ciclos se cierran y pueden volver a abrirse después. Lo más importante es que me voy con el corazón lleno, me voy como campeón, y creo que eso es lo que más cuenta. Siempre seré un aficionado del Porto que anima desde Italia; sé que las cosas van bien, que sigan así y que llegue el segundo título consecutivo".
Scudetto
«Sin duda, sabía que necesitaba un nuevo desafío en mi vida. En el fútbol todo cambia muy rápido y, en este momento, solo quiero hacer una buena temporada con la Roma. He debutado en la Champions, ha sido un paso importante para mí, nunca la había jugado, y espero ganar títulos con la Roma y jugar lo máximo posible.
¿Scudetto? Estamos en un buen momento, pero la Serie A es una liga muy competitiva. La situación puede cambiar muy rápidamente y debemos mantenernos siempre concentrados. Vamos por el buen camino».
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