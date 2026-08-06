Por la tarde, Sky Sport había anunciado la presencia de Gian Piero Gasperini ante sus micrófonos para la noche de hoy. Sin embargo, la intervención del entrenador de la Roma se canceló. "Motivos ajenos a su voluntad y a la nuestra": así Sky Sport anunció que Gasperini ya no intervendría, como estaba previsto inicialmente, en conexión desde la concentración de la Roma en Cardiff durante Sky Sport Speciale Calciomercato.
Calciomercato/Getty Images
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Roma, reunión de mercado entre la directiva y Gasperini: se cancela la entrevista
Los periodistas presentes en el estudio explicaron: "Gasperini se ha disculpado, pero está ocupado en varias reuniones. Ha dicho que se recuperará pronto, en cuanto sea posible. Dada la presencia del club, quién sabe si no habrá algunas reuniones. Horas intensas en el frente del mercado, por decirlo así. La prioridad sigue siendo la del carrilero".
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