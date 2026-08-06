Por la tarde, Sky Sport había anunciado la presencia de Gian Piero Gasperini ante sus micrófonos para la noche de hoy. Sin embargo, la intervención del entrenador de la Roma se canceló. "Motivos ajenos a su voluntad y a la nuestra": así Sky Sport anunció que Gasperini ya no intervendría, como estaba previsto inicialmente, en conexión desde la concentración de la Roma en Cardiff durante Sky Sport Speciale Calciomercato.