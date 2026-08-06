¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Roma, reunión de mercado entre la directiva y Gasperini: se cancela la entrevista

Roma
Fichajes
G. Gasperini

El técnico cancela la intervención prevista en Sky Sport: "Motivos independientes de su voluntad y de la nuestra"

Por la tarde, Sky Sport había anunciado la presencia de Gian Piero Gasperini ante sus micrófonos para la noche de hoy. Sin embargo, la intervención del entrenador de la Roma se canceló. "Motivos ajenos a su voluntad y a la nuestra": así Sky Sport anunció que Gasperini ya no intervendría, como estaba previsto inicialmente, en conexión desde la concentración de la Roma en Cardiff durante Sky Sport Speciale Calciomercato.

  • Los periodistas presentes en el estudio explicaron: "Gasperini se ha disculpado, pero está ocupado en varias reuniones. Ha dicho que se recuperará pronto, en cuanto sea posible. Dada la presencia del club, quién sabe si no habrá algunas reuniones. Horas intensas en el frente del mercado, por decirlo así. La prioridad sigue siendo la del carrilero".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Brighton crest
Brighton
BHA
Roma crest
Roma
ROM