La Roma vuelve a la Champions League el miércoles 14 de octubre a las 21:00, cuando recibirá al Real Madrid en el Estadio Olímpico en la segunda jornada de la fase liga. Tras el empate 1-1 en el campo del Fenerbahçe, el equipo de Gian Piero Gasperini buscará su primera victoria europea de la temporada.





El rival, sin embargo, será uno de los más exigentes: el Real Madrid llega tras vencer 2-1 al Inter y quiere repetir triunfo en su visita a la capital. La Roma intentará aprovechar el apoyo de su afición en el Olímpico para conseguir tres puntos valiosos.





La Roma perdió el liderato de la liga tras empatar con el Como, pero tendrá enseguida la oportunidad de resarcirse. Gasperini contará con un Malen que querrá ser decisivo a toda costa después de sufrir su primera expulsión directa en la Serie A. En defensa, el exentrenador del Atalanta podría alinear a Balerdi desde el inicio, mientras que Soulè ocupará el puesto de Pellegrini en la mediapunta. En el Real Madrid, Vinicius apunta al banquillo tras su expulsión en liga y el nerviosismo mostrado por el brasileño. Diomandè, que rompió su sequía goleadora el pasado fin de semana, estará sobre el campo.







