La Roma vuelve a ser protagonista en la Champions League el miércoles 14 de octubre a las 21:00, cuando recibirá al Real Madrid en el Estadio Olímpico en la segunda jornada de la fase de liga. Tras el empate 1-1 en el campo del Fenerbahçe, el equipo de Gian Piero Gasperini buscará su primera victoria europea de la temporada.





El rival, sin embargo, será uno de los más exigentes: el Real Madrid llega tras vencer 2-1 al Inter y quiere repetir el triunfo en su visita a la capital. La Roma intentará aprovechar el apoyo del Olímpico para sumar tres puntos valiosos.





La Roma perdió el liderato de la liga tras empatar con el Como, pero tiene enseguida la oportunidad de resarcirse. Gasperini contará con un Malen que querrá ser decisivo a toda costa después de ver su primera tarjeta roja directa en la Serie A. En defensa, el exentrenador del Atalanta podría apostar por Balerdi desde el inicio, mientras que Soulè ocupará el lugar de Pellegrini en la mediapunta. En el Real Madrid, Vinicius apunta al banquillo tras su expulsión en la liga y el gran nerviosismo mostrado por el brasileño. Diomandè, que logró marcar el pasado fin de semana, estará en el campo.







