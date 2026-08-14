Roma, punto muerto por Rodrigo Mora. Farioli: "Tanto ruido para nada, lo utilizaremos"

Hubo un momento en los dos últimos días en el que la confianza en cerrar el fichaje de Rodrigo Mora por la Roma era realmente altísima. Entre el Porto y la Roma solo faltaban algunos detalles, no menores obviamente, pero nada insalvable al menos sobre el papel.

Sin embargo, con el paso de las horas y de los días esa confianza fue disminuyendo lentamente, ya que ni siquiera la intermediación de Jorge Mendes logró suavizar la postura del presidente del Porto, Villas Boas, respecto a esos detalles. ¿Y entonces? El bloqueo existe y hoy también se encargó de rebajar la euforia el entrenador italiano del equipo portugués, Francesco Farioli.