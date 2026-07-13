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Gianluca Minchiotti

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Roma presenta oferta por Garnacho y Xabi Alonso está dispuesto a venderlo

Roma
Fichajes
A. Garnacho

Mientras tanto, Xabi Alonso se muestra abierto a la marcha del argentino

La Roma busca un extremo ofensivo para Gian Piero Gasperini. Refuerzar las bandas es prioridad para aumentar la imprevisibilidad y el peso ofensivo de cara a la próxima temporada.


Diego Moreira, joven promesa del Estrasburgo, es uno de los candidatos: la Roma ya presentó una oferta. Aun así, la directiva valora otras alternativas de nivel.


  • LA OFERTA PARA GARNACHO

    La Roma, según Gianluca Di Marzio, ofrece al Chelsea 5 millones por la cesión de Alejandro Garnacho y una opción de compra de 35 millones,con posibilidad de que esta se vuelva obligatoria si se cumplen ciertas condiciones.



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  • LAS PALABRAS DE XABI ALONSO

    Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea, confirmó en rueda de prensa que el jugador nacido en 2004 está en el mercado: «Hay interés de otros clubes. Esperamos que todo termine de la mejor manera para todos. Hemos hablado con los directores deportivos y hay interés de otros clubes. Veremos cómo evoluciona la situación. Esperamos que todo termine de la mejor manera posible para todas las partes».


    Sus palabras confirman la salida del argentino, quien dejaría Stamford Bridge en este mercado. El Chelsea busca obtener unos 50 millones de euros por su traspaso en las próximas dos semanas, y la Roma está entre los interesados.


    En los próximos días se verá si la Roma logra acercarse a las exigencias económicas del Chelsea o si debe buscar otras opciones. La búsqueda de un nuevo extremo sigue siendo prioritaria para los giallorossi.


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