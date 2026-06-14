Roma, palabras de Koné: «¿El Inter y el Arsenal? Ya veremos qué pasa después del Mundial»

«¿El mercado? Ahora solo pienso en el Mundial. Es mi primera gran competición internacional y siempre he soñado con jugarla. Me centro en esto; del futuro hablaremos después».





Mi objetivo es estar siempre listo para el seleccionador y el equipo. En la fase de clasificación jugué bastante, pero ahora tenemos un grupo repleto de grandes futbolistas. Habrá muchos partidos y espero jugar todo lo posible, pero lo importante es ser útil. Tuve dos problemas que complicaron el final de mi temporada con la Roma y, ante un torneo como este, es normal inquietarse. Pero confié en mí y en mi trabajo. Me dije que, si hacía las cosas bien, llegaría a tiempo».