No hay grandes sorpresas en el horizonte: Donyell Malen estará con normalidad sobre el campo en la reanudación del campeonato, cuando la Roma se enfrente al Como (programado para el domingo 11 de octubre a las 12.30). El problema físico parece ya superado y, salvo imprevistos, el neerlandés podrá recuperar su puesto en el centro del ataque de la Roma. Como informa Il Tempo, las molestias en la rodilla, que le hicieron perderse los compromisos de la Nations League con Países Bajos, ya han quedado atrás y Malen estará ante los hombres de Fàbregas. La decisión de no responder a la llamada del nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi, fue por precaución y le permitió centrarse en la recuperación sin acelerar los plazos.
Roma, optimismo por la recuperación de Malen: su estado y lo que se filtra de cara al Como
QUÉ HABÍA DICHO XAVI
El no de Malen a la llamada de su selección había hecho torcer el gesto a Xavi, que tras el Mundial se convirtió en seleccionador de Países Bajos en sustitución de Koeman: «Es una pena porque Donyell está en muy buena forma —había dicho—. Tuvo que decir no en el último momento, pero el fútbol es así. Según yo, Donyell está bien, no sé cuánto tiempo le llevará recuperarse, pero la lesión no es grave».
También Dybala y Molina en Trigoria
Además de Malen, Dybala y Molina también se quedarán trabajando en Trigoria, ya que la Roma no les ha dado permiso para participar en el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de Argentina. Sin embargo, la Roma ha preferido evitar a los dos jugadores un largo viaje intercontinental a pocos días de la reanudación de los compromisos oficiales. Una decisión dictada sobre todo por la voluntad de tenerlos a disposición en las mejores condiciones posibles: "La AS Roma comunica que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín del 6 de octubre. El club reconoce el valor de la cita para los dos futbolistas, vinculados a Lionel Messi y protagonistas junto a él de la victoria en el Mundial 2022. La decisión del club responde a motivos deportivos y logísticos, vinculados a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los compromisos oficiales. La AS Roma expresa el máximo respeto por Lionel Messi y por su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación argentina una noche especial".
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