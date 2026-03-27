¿Roma o Everton? ¿Quién se quedará fuera de las competiciones si los Friedkin no resuelven el problema de la multipropiedad?

En este caso, lo que «determina» las decisiones de la UEFA es el artículo 5 del reglamento, que, de hecho, prohíbe la multipropiedad en una misma competición:





Para garantizar la integridad de las competiciones de clubes de la UEFA (es decir, la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Europa de la UEFA y la Liga Europa Conferencia de la UEFA), se aplicarán los siguientes criterios:

Ningún club que participe en una competición de clubes de la UEFA podrá, directa o indirectamente:

- poseer o negociar títulos o acciones de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA;

- ser socio de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA;

- participar de cualquier forma en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA; o

- tener ningún poder en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA.





Nadie podrá participar simultáneamente, directa o indirectamente, en cualquier capacidad en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de más de un club que participe en una competición de clubes de la UEFA.





Ninguna persona física o jurídica podrá ejercer control o influencia sobre más de un club que participe en una competición de clubes de la UEFA, entendiéndose por control o influencia, en este contexto:

- poseer la mayoría de los derechos de voto de los accionistas;

- tener el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control del club;

- ser accionista y controlar por sí solo la mayoría de los derechos de voto de los accionistas en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas del club;

- o poder ejercer por cualquier medio una influencia determinante en el proceso de toma de decisiones del club».