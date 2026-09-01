La Roma y el Stuttgart están buscando un acuerdo, con el club romanista dispuesto a comprar al jugador de la clase 2001 a título definitivo por 30 millones de parte fija más 5 en bonus. Esta mañana, el jugador se entrenó y después fue citado en la sede del club. La propiedad romanista ha entrado en escena para este golpe final. Será una carrera contrarreloj para encontrar el acuerdo definitivo, explica Sky, y la Roma también está intentando organizar un blitz para el reconocimiento médico y la firma.