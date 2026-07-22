La Roma se aferró hasta el final a la esperanza de que el deseo del jugador de jugar en una liga más competitiva inclinara la balanza. La llamada del técnico Gian Piero Gasperini no bastó: tras reflexionar, Summerville aceptó la oferta del Al-Hilal y se va a Arabia Saudí.
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Roma, no hay nada que hacer: la opción de Crysencio Summerville se desvanece definitivamente; hay acuerdo entre el West Ham y el Al-Hilal. Todas las cifras del traspaso
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Según Fabrizio Romano, el delantero holandés deja el West Ham y ficha por el Al-Hilal de Simone Inzaghi por 75 millones de euros, bonificaciones incluidas. El West Ham ha autorizado al jugador, nacido en 2001, a realizarse los reconocimientos médicos previos a su fichaje por el Al-Hilal. Summerville cobrará 16 millones de euros netos por temporada.
¿QUÉ HACE LA ROMA?
La Roma, que ofrecía hasta 50 millones de euros con bonificaciones y creía haber acordado el salario, debe renunciar a Summerville tras el fichaje de Alejandro Garnacho del Chelsea al Aston Villa. Así, el club giallorosso debe reiniciar la búsqueda de los dos extremos que Gasperini solicitó. Las nuevas opciones son Andreas Schjelderup (Benfica), Antonio Nusa (Leipzig) y Diego Moreira (Estrasburgo).
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