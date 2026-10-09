Entrevista al Corriere dello Sport de Donyell Malen, delantero de la Roma, que ha superado el problema en la rodilla y estará regularmente a disposición para el duelo con el Como: “Creo que ha cambiado, respecto a mis experiencias anteriores, un poco todo. He jugado mucho y en todas partes, pero hoy creo que estoy en el lugar adecuado con las personas adecuadas. El entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza, todas estas cosas juntas me llevan a ser lo que soñaba”.
Roma, Malen: «Con Gasperini volaron sillas y una mesa. Es alguien que no miente»
SE VA DEL ASTON VILLA
“Fui yo, quería jugar, formar parte de un equipo en el que poder salir al campo cada fin de semana y ser importante. En aquel momento no sentía que lo fuera, creo que tomé la mejor decisión”.
GOLEADOR
«Nunca había marcado tanto. Y desde las primeras jornadas. ¿Dymalen? Hace pensar en la conexión, sí, es divertido en internet... La sintonía con Paulo fue inmediata».
NO A HOLANDA
«Estaba lesionado y me dolió no ir con la selección»
GASPERINI
«¿Si alguna vez he vomitado por los entrenamientos de Gasp? No me ha pasado, pero puedo decir que a veces son durísimos. ¿Que tira las sillas en el vestuario? Pasó después de Parma. Increíble. Estaba demasiado feliz, hasta salió volando una mesa. ¿Qué tiene Gasperini de tan especial? La forma en que gestiona a los jugadores, sabes que nunca te mentirá sobre nada»
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