Roma, Malen: «Con Gasperini volaron sillas y una mesa. Es alguien que no miente»

Entrevista al Corriere dello Sport de Donyell Malen, delantero de la Roma, que ha superado el problema en la rodilla y estará regularmente a disposición para el duelo con el Como: “Creo que ha cambiado, respecto a mis experiencias anteriores, un poco todo. He jugado mucho y en todas partes, pero hoy creo que estoy en el lugar adecuado con las personas adecuadas. El entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza, todas estas cosas juntas me llevan a ser lo que soñaba”.



