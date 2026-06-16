Roma: la salida de Matías Soulé antes del 30 de junio es cada vez más probable. ¿Qué se sabe del interés del Borussia Dortmund?

Según Sky Sport, el Borussia Dortmund ha mostrado el interés más concreto por el delantero argentino, que la temporada pasada jugó 42 partidos, marcó 7 goles y dio 8 asistencias, aunque la segunda parte de la campaña se vio afectada por una pubalgia. El club alemán, que perderá a Julian Brandt como agente libre, busca refuerzos ofensivos y ve en el jugador, nacido en 2003 y con pasado en la Juventus, una opción firme. Sky Sport indicaque la Roma valora a Soulé en unos 30 millones de euros.