Mientras se resuelve el caso de Tony D'Amico con el Atalanta (comunicado inminente), la Roma ya trabaja con determinación para armar un equipo fuerte y listo para volver a la Liga de Campeones siete años después. Los Friedkin, con un proyecto ambicioso y alineado con las ideas de Gian Piero Gasperini, ya han expresado sus deseos en el mercado. El más llamativo lleva al Milan rossonero y responde al nombre de Christian Pulisic.
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Roma, la loca idea de Pulisic: Gasperini quiere al delantero, que aún no ha renovado con el Milan
INTERÉS REAL
Radio Manà Manà lo adelantó esta mañana y las confirmaciones crecen: la Roma está muy interesada en Pulisic. La petición partió de Gasperini, gran admirador del delantero estadounidense del Milan. Por ahora es un asunto embrionario: el Milan aún no tiene directiva con la que negociar sobre uno de sus jugadores más emblemáticos. El interés es real y concreto, así que habrá que estar atentos en las próximas semanas.
ENTRE LA CHAMPIONS Y LA RENOVACIÓN
La Roma quiere fichar a Pulisic y le ofrece jugar la próxima Liga de Campeones como protagonista. El club giallorosso sabe que el exjugador del Chelsea duda sobre su futuro en el Milan, pues aún no acepta la renovación hasta 2030 propuesta por Cardinale.
Además, el Milan puede activar una prórroga de un año, hasta 2028. Por eso Cardinale y su equipo están tranquilos, siempre que la Roma y la Champions lo permitan.