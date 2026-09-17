Roma-Inter, ¿quién ha gastado más? En dos años, el adelantamiento en el mercado de fichajes

La espera por el Roma-Inter crece de forma espasmódica, día tras día. El gran partido del sábado 19 de septiembre, que arrancará a las 18:00 en el Estadio Olímpico, no solo será el duelo más importante de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, sino también el enfrentamiento entre los dos equipos que parecen destinados a disputarse el Scudetto de aquí a final de año, además de ser los que, hasta ahora, han desplegado el mejor y más divertido juego.

Todo es fruto del trabajo realizado por ambos clubes para la construcción de las plantillas puestas a disposición de Cristian Chivu y Gian Piero Gasperini, ambos llegados hace un año al banquillo y ambos capaces, ya en su primera temporada, de alcanzar el máximo de los objetivos posibles: Scudetto el primero, regreso a la Champions el segundo.

Pero ¿son realmente tan diferentes las estrategias de los dos clubes? La Gazzetta dello Sport ha analizado las dos últimas temporadas de mercado de fichajes y ha certificado, en cifras, el adelantamiento de la Roma en el presupuesto utilizado para elevar el listón y perseguir precisamente al Inter.