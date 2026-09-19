La previa de Roma-Inter, gran partido de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, se tiñó de misterio al conocerse las alineaciones oficiales. Entre las filas de la Roma elegidas por Gian Piero Gasperini, de hecho, aparecía Evan Ndicka, de vuelta al once inicial tras la gripe que le había afectado y le había obligado a perderse el partido contra el Torino.

Sin embargo, quien saltó al campo junto a los otros 10 titulares durante el calentamiento fue Leonardo Balerdi, con el central argentino preparado para salir de inicio salvo nuevas sorpresas.

Pero ¿qué ha pasado? ¿Y quién jugará realmente contra el Inter?