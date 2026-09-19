Centro desde la derecha de Dybala que encuentra en el área libres a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martínez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo valida.

Akanji, en el momento del centro, habilitaba a ambos jugadores y Kone, en el momento del toque de su compañero, se mantiene por detrás de la línea del balón.

El anuncio de Massa en el estadio: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol validado".