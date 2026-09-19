¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter, EN DIRECTO a las 18: las últimas de alineación, dos dudas para Chivu y Gasperini

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

Sigue Roma-Inter, gran partido y duelo directo correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 arrancará oficialmente a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el césped se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con un Roma-Inter que vale mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la pareja Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y nada menos que 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo de Gasperini también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, ha dejado atrás la derrota ante el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo con 13 goles, aunque con alguna fragilidad defensiva todavía por corregir.

El que gane se irá al largo parón con entusiasmo, ligereza y serenidad; el que pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.


ROMA-INTER

GOLEADORES: -



  • ROMA-INTER: POSIBLES ALINEACIONES Y EL ACTA DEL PARTIDO

    Roma-Inter


    Goleadores: -


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Entrenador: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

    Entrenador: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amonestados: -

    Expulsados: -

    • Anuncios

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.


    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT