80' GOL - Un centro desde la izquierda encuentra a Bisseck, que se anticipa a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar que toca, pero no logra pararlo.





78' MILAGRO DE SVILAR Y TRAVESAÑO - Inter aprieta en una acción nacida de un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar obra el milagro y salva sobre la línea. Al balón suelto se lanza Lautaro Martinez que, de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el travesaño.





70' Diouf se libera y dispara con la izquierda desde la frontal. Svilar despeja por bajo.





67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martinez! Malen controla un balón de espaldas a portería tras un córner, se gira y dispara en un instante encontrando portería. Parada en estrella de Pepo Martinez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.





59' Carlos Augusto vuelve a desbordar por la izquierda y encuentra raso el desmarque de Thuram. Intento de tacón del francés y balón fuera por poco.





47' GOL - Mancini pierde el balón ante Thuram y este sale al contragolpe con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que una vez llega al límite del área busca a su compañero con una asistencia rasa. Remate a la primera, sucio y cruzado, y Svilar es batido.





36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra libres en el área a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martinez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".





33' PALO - Inter trabaja bien por el carril izquierdo con Jones que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, pero escorado en el vértice del área pequeña, el defensa saca un disparo que se estrella en el palo exterior y se va fuera.





29' OCASIÓN - Otro error clamoroso de Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martinez completamente solo en el segundo palo. Remate en plancha a puerta vacía y balón que se marcha alto.





26' OCASIÓN - Error clamoroso de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.





24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un instante saca un potente disparo. Balón alto.





20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martinez y se marcha fuera por un metro.





13' OCASIÓN - Otra contra de la Roma con Soulé, que llega hasta línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla la intervención y de hecho le sirve una asistencia a Dybala. Zurdazo de volea y balón alto por poco.





6' GOL - Inter no logra gestionar bien la salida de balón y queda descompensado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que libre controla y da el pase atrás para Manu Kone. Control y disparo dentro del área para batir a Martinez.





3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo reclamando un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.





0' Saque inicial a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.





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