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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter 2-2 EN DIRECTO: ¡otro gol de Lautaro Martínez! Svilar obra el milagro ante Thuram y Lautaro se topa con el larguero

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

Sigue Roma-Inter, gran partido y enfrentamiento directo correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 dará oficialmente comienzo a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el campo se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con Roma-Inter valiendo mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la dupla Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y nada menos que 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo de Gasperini también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, se ha rehecho de la derrota ante el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo con 13 goles, aunque con alguna fragilidad defensiva aún por corregir.

Quien gane se irá al largo parón con entusiasmo, ligereza y serenidad; quien pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.


ROMA-INTER 2-2

GOLEADORES: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    80' GOL - Un centro desde la izquierda encuentra a Bisseck, que se anticipa a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar que toca, pero no logra pararlo.


    78' MILAGRO DE SVILAR Y TRAVESAÑO - Inter aprieta en una acción nacida de un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar obra el milagro y salva sobre la línea. Al balón suelto se lanza Lautaro Martinez que, de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el travesaño.


    70' Diouf se libera y dispara con la izquierda desde la frontal. Svilar despeja por bajo.


    67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martinez! Malen controla un balón de espaldas a portería tras un córner, se gira y dispara en un instante encontrando portería. Parada en estrella de Pepo Martinez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.


    59' Carlos Augusto vuelve a desbordar por la izquierda y encuentra raso el desmarque de Thuram. Intento de tacón del francés y balón fuera por poco.


    47' GOL - Mancini pierde el balón ante Thuram y este sale al contragolpe con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que una vez llega al límite del área busca a su compañero con una asistencia rasa. Remate a la primera, sucio y cruzado, y Svilar es batido.


    36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra libres en el área a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martinez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".


    33' PALO - Inter trabaja bien por el carril izquierdo con Jones que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, pero escorado en el vértice del área pequeña, el defensa saca un disparo que se estrella en el palo exterior y se va fuera.


    29' OCASIÓN - Otro error clamoroso de Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martinez completamente solo en el segundo palo. Remate en plancha a puerta vacía y balón que se marcha alto.


    26' OCASIÓN - Error clamoroso de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.


    24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un instante saca un potente disparo. Balón alto.


    20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martinez y se marcha fuera por un metro.


    13' OCASIÓN - Otra contra de la Roma con Soulé, que llega hasta línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla la intervención y de hecho le sirve una asistencia a Dybala. Zurdazo de volea y balón alto por poco.


    6' GOL - Inter no logra gestionar bien la salida de balón y queda descompensado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que libre controla y da el pase atrás para Manu Kone. Control y disparo dentro del área para batir a Martinez.


    3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo reclamando un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.


    0' Saque inicial a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.


    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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  • ROMA-INTER: LA FICHA DEL PARTIDO

    Roma-Inter 2-2


    Goles: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso; Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    En el banquillo: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Entrenador: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro, Thuram.

    En el banquillo: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi, Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amonestados: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsados: -

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