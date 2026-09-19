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FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter 1-0 EN DIRECTO: Kone abre el marcador

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

Sigue Roma-Inter, gran partido y enfrentamiento directo correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 dará oficialmente comienzo a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el campo se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con Roma-Inter valiendo mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la pareja Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y nada menos que 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo de Gasperini también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, ha dejado atrás la derrota contra el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo con 13 goles, aunque con alguna ligereza defensiva todavía por corregir.

Quien gane se irá al largo parón con entusiasmo, soltura y serenidad; quien pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.


ROMA-INTER 1-0

GOLES: 6' Kone (R)



  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    6' GOL - Inter pierde el balón en la salida y queda descompensado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Hermoso, que, libre de marca, controla y sirve atrás para Manu Koné. Control y disparo dentro del área, con Martínez batido.


    3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo, quejándose de un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.


    0' El partido comienza a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.


    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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  • ROMA-INTER: ALINEACIONES OFICIALES Y EL ACTA DEL PARTIDO

    Roma-Inter


    Goles: 6' Kone (R)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Entrenador: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

    Entrenador: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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