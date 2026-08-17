Rodrigo Mora está a un paso de la Roma. Después de las dificultades surgidas en los últimos días, la negociación entre el Porto y la Roma ha despegado en las últimas horas. El acuerdo aún no se ha alcanzado, pero hay optimismo sobre el cierre de la operación, que debería cerrarse en estas cifras: 25 millones de euros más bonus (se llegará a unos 30) y un importante 50% de una futura reventa. El Porto partió de una exigencia de 50 millones de euros, pero necesita liquidez para completar el mercado. Farioli quiere un delantero (Santiago Gimenez, del Milan, es la primera opción) y sin ventas no puede ser complacido.