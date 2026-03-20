Bryan Zaragoza era el refuerzo que quería Gasperini. Un extremo ofensivo que juega por la izquierda con el pie contrario y que, en caso necesario, también puede actuar como mediapunta o situarse cerca del delantero centro. Pequeño, rápido, con buen disparo y siempre listo para dar una asistencia. Un futbolista con esas características que el entrenador giallorosso ya había pedido en verano, adaptando a Pellegrini a ese rol en la primera parte de la temporada. A pocas horas del cierre del mercado de invierno, la Roma ha cerrado el fichaje de Zaragoza, procedente del Bayern de Múnich (la primera parte de la temporada la jugó en el Celta de Vigo), en calidad de cedido con opción de compra que puede convertirse en obligatoria en caso de clasificarse para la Champions.
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Roma, hay un detalle en el fichaje de Zaragoza: si no lo compra, deberá pagar una indemnización al Bayern de Múnich
LAS CIFRAS DEL ASUNTO DE ZARAGOZA
En los acuerdos entre ambos clubes hay que destacar también otro detalle: la Roma deberá pagar una indemnización al Bayern si no compra a Zaragoza. Ya se han abonado 2 millones en las arcas del club alemán por la cesión; el precio de la compra se ha fijado en 13 millones, y la cantidad que deberán pagar los giallorossi si no fichan al jugador a título definitivo es de 500 000 euros. Un negocio total de unos 15 millones, con ese asterisco vinculado al medio millón de penalización en caso de que el español nacido en 2001 regrese al Bayern.
LAS ESTADÍSTICAS DEL ZARAGOZA FRENTE A LA ROMA
Desde que llegó a Italia, Zaragoza ha disputado con la Roma 4 de los 7 partidos de liga, dos de ellos como titular, con un total de 135 minutos en los que dio una asistencia, pasando a Malen el balón decisivo para el gol que desbloqueó el partido contra el Nápoles (2-2 final). Con la camiseta giallorossa también disputó los dos partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia: en el empate en el Dall'Ara fue titular, mientras que en el partido de vuelta entró en los últimos diez minutos de la prórroga en sustitución de Celik. Su futuro sigue siendo una incógnita; la Roma está convencida de las cualidades del jugador, pero este no logra encontrar continuidad por el momento: en los próximos meses se evaluará su rendimiento para tomar una decisión definitiva al final de la temporada.