Roma, hay un detalle en el fichaje de Zaragoza: si no lo compra, deberá pagar una indemnización al Bayern de Múnich

Desde que llegó a Italia, Zaragoza ha disputado con la Roma 4 de los 7 partidos de liga, dos de ellos como titular, con un total de 135 minutos en los que dio una asistencia, pasando a Malen el balón decisivo para el gol que desbloqueó el partido contra el Nápoles (2-2 final). Con la camiseta giallorossa también disputó los dos partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia: en el empate en el Dall'Ara fue titular, mientras que en el partido de vuelta entró en los últimos diez minutos de la prórroga en sustitución de Celik. Su futuro sigue siendo una incógnita; la Roma está convencida de las cualidades del jugador, pero este no logra encontrar continuidad por el momento: en los próximos meses se evaluará su rendimiento para tomar una decisión definitiva al final de la temporada.