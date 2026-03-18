Gian Piero Gasperini ha hablado en rueda de prensa en vísperas del partido contra el Bolonia. Partimos del 1-1 del Dall’Ara; en juego están los cuartos de final contra el Lille o el Aston Villa. Soulé vuelve a ser baja; habrá que evaluar el estado físico de Koné. A continuación, sus declaraciones:
Traducido por
Roma, Gasperini: «¿La expulsión de Wesley? Cuando te sientes burlado, tienes que poner cara de tonto»
LAS LESIONES
¿Cuál es el estado de Mancini, Koné y Celik? ¿Están en duda o ayer no se entrenaron por precaución? «Ambas cosas. Ya veremos hoy; el que está peor es Koné».
LA TARJETA ROJA A WESLEY
«Cuando te sientas burlado, tienes que poner cara de tonto. Digámoslo así, para no poner a nadie en un aprieto».
LAS DERROTAS
«Hemos jugado muchos partidos y en algunos lo hemos hecho mejor y en otros peor. Hemos tenido problemas de plantilla, pero eso no es una excusa. Sin embargo, en Génova y en Como nos han afectado algunos incidentes. En este momento no estamos pasando por nuestra mejor racha; ahora estamos pagando las sanciones y las lesiones. El equipo nunca ha fallado en cuanto a actitud, aunque no hayamos jugado bien en todos los partidos. Mañana queremos jugar al máximo de nuestras capacidades».
EL SHAARAWY
«Basta con echar un vistazo a nuestra plantilla. Lleva 40 días fuera y no se ha entrenado en todo este tiempo. Mañana tampoco podré contar con Venturino. Mañana estarán él, Pellegrini y Zaragoza. Todos están dando lo mejor de sí mismos. Ahora que El Shaarawy está en forma, puede ser uno de los protagonistas».