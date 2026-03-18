Roma, Gasperini: «¿La expulsión de Wesley? Cuando te sientes burlado, tienes que poner cara de tonto»

Las declaraciones del entrenador de la Roma en vísperas del partido de la Europa League contra el Bolonia

Gian Piero Gasperini ha hablado en rueda de prensa en vísperas del partido contra el Bolonia. Partimos del 1-1 del Dall’Ara; en juego están los cuartos de final contra el Lille o el Aston Villa. Soulé vuelve a ser baja; habrá que evaluar el estado físico de Koné. A continuación, sus declaraciones: 

  • LAS LESIONES

    ¿Cuál es el estado de Mancini, Koné y Celik? ¿Están en duda o ayer no se entrenaron por precaución? «Ambas cosas. Ya veremos hoy; el que está peor es Koné».

  • LA TARJETA ROJA A WESLEY

    «Cuando te sientas burlado, tienes que poner cara de tonto. Digámoslo así, para no poner a nadie en un aprieto».

  • LAS DERROTAS

    «Hemos jugado muchos partidos y en algunos lo hemos hecho mejor y en otros peor. Hemos tenido problemas de plantilla, pero eso no es una excusa. Sin embargo, en Génova y en Como nos han afectado algunos incidentes. En este momento no estamos pasando por nuestra mejor racha; ahora estamos pagando las sanciones y las lesiones. El equipo nunca ha fallado en cuanto a actitud, aunque no hayamos jugado bien en todos los partidos. Mañana queremos jugar al máximo de nuestras capacidades».

  • EL SHAARAWY

    «Basta con echar un vistazo a nuestra plantilla. Lleva 40 días fuera y no se ha entrenado en todo este tiempo. Mañana tampoco podré contar con Venturino. Mañana estarán él, Pellegrini y Zaragoza. Todos están dando lo mejor de sí mismos. Ahora que El Shaarawy está en forma, puede ser uno de los protagonistas».

