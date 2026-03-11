Roma, Gasperini: «En ataque llevamos tiempo en situación de emergencia, la Europa League es una prioridad»

Mientras tanto, al menos un equipo italiano pasa seguro. Sin embargo, este año es aún más negativo que otros años, sobre todo en lo que respecta a la Champions y la Europa League, porque la Roma ganó la Conference hace unos años, pero hace mucho que no gana la Champions. La Europa League no se gana desde los años 90, el Inter ganó la Champions en 2010, pero en general han pasado muchos años. En los últimos 25 años, durante 15 años, no ha habido equipos italianos. Este año la situación es aún peor y también está relacionada con los problemas de la liga, con las dificultades de la selección nacional, que esperamos que se clasifique. Por lo tanto, no es algo casual. Sin duda tenemos algunas dificultades, es inútil ocultarlo. Probablemente todos estamos involucrados, el entrenador, el club y probablemente también los medios de comunicación, que deben identificar las causas. No puede ser solo un cambio o una táctica, es un problema más profundo, que probablemente también proviene de las categorías inferiores y de la forma en que se construyen los equipos. Nuestra liga, si los resultados son estos, tiene algún problema que hay que abordar y que sin duda nos afecta a todos.