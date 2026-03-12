Roma, Gasperini: «Ahora se juega al fútbol-rugby. ¿Pellegrini? Pobre chico, dejadlo en paz. Aquí está cuándo vuelven Koné y Soulé»

En la rueda de prensa, el exjugador del Atalanta añadió:

«¿Problemas en defensa? Es una cuestión de adaptación. Hermoso y Mancini estaban fuera y hoy se jugaba mucho con balones largos y entradas. Ghilardi ha hecho un buen partido, Celik como defensa es sin duda mejor en la banda. Llevamos varias semanas conproblemas, pero para el partido de vuelta estaremos al completo, tocando madera».

«Para Zaragoza, este tipo de partidos no son lo ideal, porque los balones largos no favorecen sus características, pero la temporada es larga y con otras temperaturas podrá marcar la diferencia, o en los últimos minutos del partido, cuando el ritmo baja. Robinio Vaz ha entrado bien y ha aportado su físico. Soulé, siendo realistas, creo que volverá después del parón, es difícil hacer una previsión. Konè es la primera vez que se pierde un partido en Europa, ha tenido problemas para recuperarse del partido de Génova. Hemos preferido no arriesgarlo, ya que ahora nos espera el Como y luego el partido de vuelta contra el Bolonia».

«¿Pellegrini? Pobre chico, dejadlo en paz. Algunos partidos juega bien, otros menos, como todos. No es que porque hoy haya marcado, las valoraciones sean diferentes. Hay que ser siempre objetivos. ¿El Aynaoui es diferente al que vimos antes de la Copa de África? La Copa de África suele causar estos problemas, pero luego, jugando, se recupera el ritmo. Los casos son muy frecuentes, por lo que hay que tener cuidado al fichar a jugadores que juegan la Copa de África. De todos modos, el chico es excelente y muy serio, solo hay que tener paciencia».