Roma está cerca de fichar a Summerville: cuánto ganará el West Ham y cuál será el sueldo del holandés

Crysencio Summerville fichará por la Roma. Según Alfredo Pedullà, el acuerdo por el extremo holandés ronda los 50 millones de euros y se cerrará en las próximas horas. El exjugador del Leeds, que buscaba salir tras el descenso del West Ham a la Championship, llevaba días presionando para fichar por un equipo italiano: habló con su compañero de selección Malen y aceptó de inmediato la oportunidad de jugar en la Serie A.