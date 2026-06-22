Roma, escucha al padre de El Aynaoui: «Sería el hombre más feliz del mundo si jugara en el Barcelona»

Nacido en Nancy (Francia) en 2001, Neil El Aynaoui se mudó pronto a Barcelona, donde creció influido por la cultura blaugrana. Desde niño mostró pasión por el fútbol y jugó en las categorías inferiores del Gavà entre 2008 y 2009. «Soy un centrocampista moderno, con gran resistencia y capacidad para jugar en cualquier posición del centro del campo. De niño vivía en Barcelona y era seguidor del Barça; siempre he admirado a Iniesta», comentó hace tiempo El Aynaoui.





Con contrato en la Roma hasta 2030, llegó el pasado verano procedente del Lens tras debutar con el Nancy en la Ligue 1. Su fichaje por el Barcelona, no obstante, no es sencillo: el centro del campo azulgrana ya cuenta con Frenkie de Jong, Pedri, Gavi y Marc Bernal como pilares del proyecto.







