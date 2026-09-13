El mercado estival de la Roma ha sido literalmente una montaña rusa de emociones. Primero la espera, los jugadores que se escaparon, la salida de Celik, luego los primeros bombazos como los fichajes de Castro y Molina, después de nuevo la espera por el golpe en la mediapunta y la larga persecución de Rodrgio Mora y, por último, el cierre con los fichajes de Balerdi y De Roon. Tony D'Amico ha hecho el máximo sin sacrificar a sus joyas y construyendo una plantilla que, sin lugar a dudas, es competitiva.

Gian Piero Gasperini podrá luchar en todos los frentes, pero la sensación que queda entre los aficionados y que poco a poco también se está abriendo paso en la propiedad estadounidense de la familia Friedkin es que todavía podría hacerse algo para soñar aún más a lo grande e intentar competir hasta el final en todos los frentes, Scudetto incluido. En esta línea, informa el Corriere dello Sport, la propiedad está decidida a reabrir, de cara a enero, el capítulo Endrick del Real Madrid.