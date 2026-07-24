La herida de Summerville sigue ahí sangrando, pero para la Roma es momento de mirar hacia adelante. Gasperini ha pedido un delantero para acompañar a Malen en una plantilla que competirá entre la Serie A y la Champions League. El primer objetivo sigue siendo Nicolo Tresoldi, delantero de la generación de 2004 nacido en Cagliari pero que ha decidido defender los colores de la Alemania sub-21.