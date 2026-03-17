Este es, por su parte, el comunicado del Juez Deportivo que desestima el recurso de la Roma y «declara que no puede aplicar lo previsto en el artículo 61, apartado 2, en relación con la denuncia de la S.C. Roma». Queda, por tanto, ratificado el resultado de 2-1 a favor del equipo de Fábregas. Welesy no estará, por tanto, a disposición de Gian Piero Gasperini para el próximo partido de liga de la Roma, programado contra el Lecce, y probablemente jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia (se reanuda tras el 1-1 de la ida). Para el duelo contra el equipo del ex Di Francesco, en cambio, podría jugar por la izquierda el exjugador del Liverpool Tsimikas.