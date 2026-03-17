No se ha aceptado el recurso presentado por la Roma contra la sanción de Wesley, tras la tarjeta roja que recibió en la última jornada de liga contra el Como. El club giallorosso había intentado solicitar que se retirara la sanción al extremo brasileño alegando un «error de identificación», pero el recurso ha sido desestimado. El motivo está relacionado con el hecho de que no hubo ningún error en la imposición de la segunda tarjeta amarilla, que era lo que discutía la Roma. El club giallorosso sostiene que la falta sobre Diao la cometió Rensch y no Wesley, y esta circunstancia entraría dentro del protocolo del VAR, que prevé una posible intervención en caso de confusión de identidad.
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Roma: desestimado el recurso contra la expulsión de Wesley: los motivos y la alegación de los giallorossi sobre una confusión de identidad
COMUNICADO DEL JUEZ DEPORTIVO
Este es, por su parte, el comunicado del Juez Deportivo que desestima el recurso de la Roma y «declara que no puede aplicar lo previsto en el artículo 61, apartado 2, en relación con la denuncia de la S.C. Roma». Queda, por tanto, ratificado el resultado de 2-1 a favor del equipo de Fábregas. Welesy no estará, por tanto, a disposición de Gian Piero Gasperini para el próximo partido de liga de la Roma, programado contra el Lecce, y probablemente jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia (se reanuda tras el 1-1 de la ida). Para el duelo contra el equipo del ex Di Francesco, en cambio, podría jugar por la izquierda el exjugador del Liverpool Tsimikas.
LA RECONSTRUCCIÓN CON EL VAR
Tal y como se recoge en el formato de DAZN Open VAR, Fabbri y Gariglio comprobaron de inmediato que no hubiera habido una confusión de identidades en la decisión del árbitro Massa, verificando que la falta la cometió Wesley y no Resch. Tras revisar las imágenes, confirman: «La falta la comete sin duda Wesley, él es quien recibe el golpe con la pierna derecha, confirmado». También el árbitro, en el terreno de juego, explica a los jugadores que primero concedió la ventaja en una acción anterior de Pellegrini —que el VAR consideró que fue sobre el balón— para luego pitar la falta de Wesley, expulsado por doble amarilla.