En la vuelta de esta eliminatoria de octavos de final se respiraba el habitual ambiente de expectación madridista. El Real Madrid, autoproclamado rey de esta competición, llegaba con una desventaja de 2-1 tras la ida en Italia, pero seguía siendo el gran favorito para remontar. El Bernabéu era un mar de blanco, una caldera dispuesta a engullir a los hombres de Luciano Spalletti. Sin embargo, la Roma, liderada por el eterno Francesco Totti, se negó a seguir el guion y respondió a la elegancia del Madrid con una resistencia aguerrida y acompasada que frustró a jugadores como Raul y Fabio Cannavaro.

La primera parte fue un duelo tenso, una partida de ajedrez disputada a un ritmo vertiginoso. El Madrid buscaba el gol a domicilio que inclinaría la balanza, pero la defensa de la Roma se mantuvo firme. Fue una pugna de voluntades: los visitantes aguantaban la presión y esperaban su momento para golpear. El descanso llegó sin goles, un resultado que convenía a los visitantes, pero que impacientaba cada vez más a la afición local ante la amenaza de una eliminación temprana del gigante español.



