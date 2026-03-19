Malas noticias para la Roma: los giallorossi corren el riesgo de volver a perder a Manu Koné por lesión. El centrocampista francés se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia. En el minuto 18, el exjugador del Borussia Mönchengladbach se lesionó el flexor derecho, probablemente un problema muscular que obligó al jugador a abandonar el campo dos minutos después: en su lugar, Gasperini dio entrada a Lorenzo Pellegrini, que había marcado en el partido de ida respondiendo al gol inicial de Bernardeschi (partido que terminó 1-1).
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Roma-Bolonia: Koné se retira por una lesión muscular; entra Pellegrini en su lugar; el estado del francés
LAS CONDICIONES DE KONE
Ya antes del partido, el estado físico de Koné no era el mejor; el centrocampista se recuperó en el último momento y logró salir de titular, alineado en el centro del campo junto a Cristante —hasta entonces, en la línea de ataque junto a El Shaarawy estaba Pisilli—; ahora probablemente Pellegrini ocupará esa posición y el jugador nacido en 2004 retrocederá unos metros—, pero a los pocos minutos se vio obligado a abandonar el campo. En las próximas horas, el francés se someterá a pruebas exhaustivas para determinar la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación.
¿QUIÉN PUEDE JUGAR EN LUGAR DE KONE?
El próximo partido de la Roma está programado contra el Lecce en la liga el domingo 22 a las 18:00; aún está por ver si Koné podrá saltar al campo, pero la esperanza de Gasperini es poder contar con él, sobre todo para el gran partido programado para la jornada siguiente: el domingo 5 de abril, los giallorossi visitarán San Siro para enfrentarse al Inter del exjugador Cristian Chivu. Si el francés no estuviera disponible para los próximos partidos, el entrenador podría alinear a Pisilli o a El Aynaoui junto a Cristiante en su 3-4-2-1.