Roma-Bolonia: Koné, baja por una lesión muscular; entra Pellegrini en su lugar; el estado del francés

Ya antes del partido, el estado físico de Koné no era el mejor; el centrocampista se recuperó en el último momento y logró salir de titular, alineado en el centro del campo junto a Cristante —hasta entonces, en la línea de ataque junto a El Shaarawy estaba Pisilli—; ahora probablemente Pellegrini ocupará esa posición y el jugador nacido en 2004 retrocederá unos metros—, pero a los pocos minutos se vio obligado a abandonar el campo. En las próximas horas, el francés se someterá a pruebas exhaustivas para determinar la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación.



