Roma, 4-0 sin historia ante el Slovan Bratislava: primera victoria de Gasperini en la Champions

87' - Anulado el 5-0 de la Roma: Ghilardi recoge el rechace tras un córner y bate a Takac con un potente derechazo, pero hay dos compañeros en fuera de juego que tapan la visión del portero eslovaco.





58' - ¡CUARTO GOL DE LA ROMA, MALEN! El holandés mantiene la sangre fría desde los once metros, bate a Takac y pone el 4-0 para la Roma: tercer gol en la Champions League, noveno de la temporada.





56' - ¡PENALTI PARA LA ROMA! Wesley supera con claridad a Blackman, que lo derriba dentro del área.





55' - Otra posible ocasión para la Roma. Soulé envía un pase en profundidad a Malen, pero el defensa interviene de forma providencial.





52' - ¡TERCERO DE LA ROMA, PISILLI! Wesley filtra un pase para Soulé, que logra hacerse con el balón pese al intento de Barseghyan de protegerlo. El argentino se lo da a Malen, que lo deja para Pisilli: el centrocampista dispara con potencia y manda el balón justo por debajo del larguero.





47' - Malen está desatado: pared e internada en el área. Intenta sorprender a Takac en su salida, pero el portero eslovaco detiene el disparo.





39' - ¡SEGUNDO DE LA ROMA, MOLINA! Malen se escapa de nuevo por la izquierda, entra en el área y dispara con rosca. Takac rechaza el balón, que cae a los pies del argentino: remate fácil a puerta y 2-0. Primer gol con la Roma para el exjugador del Atlético de Madrid.





35' - La Roma roza el segundo: Malen se escapa al espacio y sirve a Mora, que falla clamorosamente ante Takac y manda el balón fuera. Pero había fuera de juego.





20' - ¡SE ADELANTA LA ROMA, HERMOSO! Pellegrini ejecuta perfectamente una falta desde la derecha hacia la cabeza de Ghilardi, que deja el balón para el español. Hermoso no falla desde cerca y firma el 1-0





11' - Lo intenta Pisilli con un disparo defectuoso de zurda desde fuera del área que se marcha fuera,





5' - Posible ocasión para la Roma: Molina sirve a Mora. El portugués no consigue controlar el balón a un paso de Takac, cuando estaba listo para rematar a portería.