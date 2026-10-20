¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traducido por

Roma, 4-0 sin historia ante el Slovan Bratislava: primera victoria de Gasperini en la Champions

SSC Napoli U19
Youth League
SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Revive con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Champions League.

Champions League, 3.ª jornada

Roma-Slovan Bratislava 4-0

Goleadores: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 57' Malen, de penalti (R).


Resarcirse del cruel revés sufrido hace seis días ante el Real Madrid del ex Mourinho y conseguir su primera victoria en la Champions League. La Roma de Gian Piero Gasperini cumple esos objetivos, que tenía muy claros, en la tercera jornada de la competición, disputada esta noche a las 21:00 en el Estadio Olímpico, con un contundente triunfo por 4-0 ante el Slovan Bratislava de Yaya Touré, último con cero puntos y apenas un gol marcado hasta ahora. La Roma, tercera en la clasificación de la liga, suma los tres puntos frente a un rival más que asequible antes de las complicadas visitas al United en Manchester y al PSG, campeón de Europa, en París, en las dos próximas jornadas: deciden los goles de Hermoso, Molina (el primero con la Roma), Pisilli y Malen (el tercero en Champions y el noveno de la temporada).



  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS

    87' - Anulado el 5-0 de la Roma: Ghilardi recoge el rechace tras un córner y bate a Takac con un potente derechazo, pero hay dos compañeros en fuera de juego que tapan la visión del portero eslovaco.


    58' - ¡CUARTO GOL DE LA ROMA, MALEN! El holandés mantiene la sangre fría desde los once metros, bate a Takac y pone el 4-0 para la Roma: tercer gol en la Champions League, noveno de la temporada.


    56' - ¡PENALTI PARA LA ROMA! Wesley supera con claridad a Blackman, que lo derriba dentro del área.


    55' - Otra posible ocasión para la Roma. Soulé envía un pase en profundidad a Malen, pero el defensa interviene de forma providencial.


    52' - ¡TERCERO DE LA ROMA, PISILLI! Wesley filtra un pase para Soulé, que logra hacerse con el balón pese al intento de Barseghyan de protegerlo. El argentino se lo da a Malen, que lo deja para Pisilli: el centrocampista dispara con potencia y manda el balón justo por debajo del larguero.


    47' - Malen está desatado: pared e internada en el área. Intenta sorprender a Takac en su salida, pero el portero eslovaco detiene el disparo.


    39' - ¡SEGUNDO DE LA ROMA, MOLINA! Malen se escapa de nuevo por la izquierda, entra en el área y dispara con rosca. Takac rechaza el balón, que cae a los pies del argentino: remate fácil a puerta y 2-0. Primer gol con la Roma para el exjugador del Atlético de Madrid.


    35' - La Roma roza el segundo: Malen se escapa al espacio y sirve a Mora, que falla clamorosamente ante Takac y manda el balón fuera. Pero había fuera de juego.


    20' - ¡SE ADELANTA LA ROMA, HERMOSO! Pellegrini ejecuta perfectamente una falta desde la derecha hacia la cabeza de Ghilardi, que deja el balón para el español. Hermoso no falla desde cerca y firma el 1-0


    11' - Lo intenta Pisilli con un disparo defectuoso de zurda desde fuera del área que se marcha fuera,


    5' - Posible ocasión para la Roma: Molina sirve a Mora. El portugués no consigue controlar el balón a un paso de Takac, cuando estaba listo para rematar a portería.

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Roma-Slovan Bratislava 4-0


    Goles: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 58' Malen, de penalti (R)


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (Koulierakis, 77'); Molina, Pisilli, de Roon (Mancini, 77'), Wesley (Rensch, 59'); Mora, Pellegrini (Soulè, 52'); Malen (Castro, 59'). Entrenador: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (Wimmer, 82'); Gajdos (Martinez, 69'), Pokorny, Ibrahim (Mustafic, 69'); Barseghyan (Yirajang, 55'); Marcelli, Suleiman Camara (Maros, 69'). Entrenador: Yaya Touré

    Amonestados: 20' Barseghyan (S), Suleiman Camara (S), Martinez (S)

    Expulsados: -

    Asistencias: Ghilardi (R), Malen (R)

    Árbitro: Scharer (SUI)

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google