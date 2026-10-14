Pese a las advertencias sobre la defensa, Rodri no tardó en elogiar el talento individual que acabó llevando al Barça a la victoria. Destacó a Lamine Yamal y Anthony Gordon por sus aportaciones decisivas en el último tercio del campo. «Lamine ha estado espectacular, igual que Anthony; nos dan ese plus que todo equipo necesita para marcar la diferencia y siempre están dispuestos a ayudar», añadió.

Al hablar del vistoso regate de Yamal, Rodri sonrió por la suerte que había tenido su compañero, pero alabó su valentía: «Le decíamos que había tenido un poco de suerte ahí, pero al final hay que intentarlo; siempre busca encarar a su rival en el uno contra uno».

El centrocampista también dedicó unas palabras al ambiente hostil en Turquía. «Nunca había vivido nada parecido en un estadio: el ambiente y el ruido fueron increíbles. He jugado muchos partidos en muchos estadios y es difícil que algo te sorprenda, pero hoy me sorprendió. Una afición increíble», concluyó.



