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Rodri señala un fallo táctico del Barcelona y advierte de cara a la Champions League pese a la goleada al Galatasaray
Un tramo caótico deja al descubierto las debilidades europeas
Los hombres de Hansi Flick acabaron logrando una goleada en Turquía, pero el marcador final ocultó un tramo complicado para los visitantes. El Barcelona empezó perdiendo y se libró por poco de encajar un segundo gol cuando el VAR intervino para anular un tanto de los locales.
El susto puso de manifiesto su vulnerabilidad ante las transiciones rápidas y llevó a Rodri a reclamar una mejor gestión del partido. El centrocampista advirtió de que perder el balón con facilidad ante rivales de la élite europea podría resultar fatal e instó a su equipo a marcar el ritmo en lugar de precipitarse en ataque.
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Rodri exige más calma y control
Tras el pitido final, el internacional español explicó las instrucciones que dio sobre el césped en los primeros compases. «Quizá hoy intentaba decirles que atacaran más despacio porque, al final, si pierdes la posesión, salen rápido al contraataque», reveló Rodri, según recoge SPORT. «Sabemos que, cuando jugamos en Europa, hay ciertas cosas a las que debemos prestar atención. Por ejemplo, su primera ocasión acabó en gol. Tenemos que mejorar en ese aspecto y podrían haber marcado un segundo».
Al recordar el gol anulado que estuvo a punto de duplicar la desventaja, Rodri destacó la importancia de mantener la calma. «El mensaje está claro: quizá durante esos diez minutos bastante frenéticos que acabamos de vivir, en los que encajamos el gol, tenemos que mantener un poco más la calma. Esa es la lección que hemos aprendido hoy».
Elogios a Yamal y asombro ante el público de Estambul
Pese a las advertencias sobre la defensa, Rodri no tardó en elogiar el talento individual que acabó llevando al Barça a la victoria. Destacó a Lamine Yamal y Anthony Gordon por sus aportaciones decisivas en el último tercio del campo. «Lamine ha estado espectacular, igual que Anthony; nos dan ese plus que todo equipo necesita para marcar la diferencia y siempre están dispuestos a ayudar», añadió.
Al hablar del vistoso regate de Yamal, Rodri sonrió por la suerte que había tenido su compañero, pero alabó su valentía: «Le decíamos que había tenido un poco de suerte ahí, pero al final hay que intentarlo; siempre busca encarar a su rival en el uno contra uno».
El centrocampista también dedicó unas palabras al ambiente hostil en Turquía. «Nunca había vivido nada parecido en un estadio: el ambiente y el ruido fueron increíbles. He jugado muchos partidos en muchos estadios y es difícil que algo te sorprenda, pero hoy me sorprendió. Una afición increíble», concluyó.
- ZUMA Press Wire
Preparándose para unos márgenes más estrechos a nivel continental
De cara a lo que viene, el Barcelona debe mejorar sus transiciones defensivas si quiere llegar lejos en la competición. Aunque los cuatro goles sugieren que fue una noche cómoda, Rodri sabe que los próximos partidos de la Champions League se decidirán por márgenes mucho más estrechos.
«Cuando llegan los goles, puedes disfrutar un poco más», señaló sobre la goleada final. «Sabemos que no siempre será así y que, especialmente en la Champions League, los partidos serán difíciles. Tenemos que estar preparados para cualquier situación: cuando marcamos y cuando no».
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