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Rodri se somete con éxito a una operación por una lesión de espalda mientras el Manchester City emite un comunicado
El City confirma la operación de Rodri
El conjunto del Etihad Stadium ha confirmado que el centrocampista estrella Rodri ha sido sometido con éxito a una pequeña intervención quirúrgica para tratar un problema de espalda. El jugador de 30 años capitaneó a España hasta conquistar el Mundial en Norteamérica a principios de este verano. El City anunció que el procedimiento médico tenía como objetivo aliviar las molestias que el centrocampista venía sufriendo.
- Every Second Media
Maresca aborda la especulación sobre su futuro en el mercado de fichajes
Con Rodri muy vinculado a un posible traspaso al Real Madrid este verano, el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, abordó el ruido constante en torno al futuro del español antes de la operación: «Antes que nada, tenemos que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulaciones. Así que no me preocupa, es normal, también porque ganaron el Mundial; él es uno de los mejores jugadores.
«Creo que cualquier entrenador quiere tener a Rodri, porque es un jugador top. Pero ahora, cirugía el lunes, y luego necesita vacaciones, necesita descansar, recuperarse, y después volverá aquí con nosotros».
El City ha publicado ahora un comunicado oficial en el que confirma el procedimiento y que dice así: «El Manchester City puede confirmar que Rodri se ha sometido con éxito a una operación menor en la espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ahora se ha sometido a un procedimiento para tratar el problema y comenzará ahora un breve periodo de rehabilitación».
Un centrocampista afronta la incertidumbre sobre su contrato
La razón principal de las especulaciones sobre el traspaso radica en el contrato de Rodri en el Etihad Stadium, que ahora ha entrado en sus últimos 12 meses. Aunque, según se informa, los directivos del City han puesto sobre la mesa una lucrativa oferta de renovación, el ganador del Balón de Oro de 2024 todavía no ha dado ninguna señal sobre su compromiso a largo plazo. Según esas informaciones, el Real Madrid está decidido a aprovechar esa indecisión y mantiene el optimismo de cerrar un acuerdo antes de que se cierre el mercado.
- Getty
¿Cuándo volverá Rodri?
Con el calendario obligatorio de descanso y rehabilitación tras el Mundial ya en marcha, Rodri se perderá la próxima gira de pretemporada del club por Asia a principios del mes que viene. Está previsto que la plantilla del City vuelva a la competición en la Community Shield contra el Arsenal el 16 de agosto, y The Athletic informa de que se espera que Rodri regrese antes de que acabe ese mes.
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