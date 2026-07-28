Rodri se somete con éxito a una operación por una lesión de espalda mientras el Manchester City emite un comunicado

Con Rodri muy vinculado a un posible traspaso al Real Madrid este verano, el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, abordó el ruido constante en torno al futuro del español antes de la operación: «Antes que nada, tenemos que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulaciones. Así que no me preocupa, es normal, también porque ganaron el Mundial; él es uno de los mejores jugadores.

«Creo que cualquier entrenador quiere tener a Rodri, porque es un jugador top. Pero ahora, cirugía el lunes, y luego necesita vacaciones, necesita descansar, recuperarse, y después volverá aquí con nosotros».

El City ha publicado ahora un comunicado oficial en el que confirma el procedimiento y que dice así: «El Manchester City puede confirmar que Rodri se ha sometido con éxito a una operación menor en la espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ahora se ha sometido a un procedimiento para tratar el problema y comenzará ahora un breve periodo de rehabilitación».