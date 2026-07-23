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Rodri se operará la espalda, un golpe para el Manchester City de cara a la nueva temporada
Una operación deja fuera de juego a un centrocampista clave
Según The Athletic, Rodri será operado de la espalda y no hay plazo fijo para su recuperación. El capitán español, de 30 años, ganó el Balón de Oro tras jugar los ocho partidos que llevaron a España al título del Mundial 2026. Su lesión complica el inicio de temporada del Manchester City sin su referente.
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Los problemas pendientes dificultan el regreso
Los problemas físicos han limitado la presencia de Rodri con su club desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en septiembre de 2024, lo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi toda la temporada 2024-25. Después, problemas en los isquiotibiales y la ingle limitaron su participación a 33 partidos y 17 titularidades en la Premier la temporada pasada. Este rendimiento contrasta con su papel clave en la campaña 2022-23, cuando marcó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones y ayudó a lograr un triplete histórico.
La incertidumbre en torno al contrato suscita preocupación
Más allá de sus problemas físicos, el futuro del español en el Etihad Stadium genera especulaciones, pues solo le queda un año de contrato. Se espera que las negociaciones para la renovación tengan lugar tras el Mundial, aunque Rodri aún no ha mostrado disposición a prolongar su estancia, y The Athletic informa de que el Real Madrid no tiene intención de ficharlo.
Además, Mateo Kovačić y Nico González podrían marcharse tras la salida de Bernardo Silva, aunque la ausencia de Rodri se compensaría en parte con la llegada de Elliot Anderson por 116 millones de libras.
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El partido inaugural se acerca rápidamente
El City debutará en la Premier League 2026-27 ante el Bournemouth en el Etihad Stadium el 23 de agosto. El equipo de Enzo Maresca debe encontrar un esquema de mediocampo sin su pivote titular y gestionar los posibles cambios de plantilla antes del cierre del mercado. El cuerpo médico del club supervisará la recuperación de Rodri tras su cirugía, mientras el plantel se prepara para un exigente calendario nacional y europeo.
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