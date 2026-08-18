Rodri revela exactamente por qué eligió fichar por el Barcelona en lugar del Real Madrid

El traspaso generó una enorme expectación, especialmente teniendo en cuenta que Rodri es el vigente ganador del Balón de Oro. Durante su comparecencia ante los medios, fue preguntado por la intensa especulación en torno a su futuro y por el interés de otros grandes equipos europeos, sobre todo del eterno rival, el Real Madrid.

Rodri no rehuyó confirmar que el Barcelona no era el único club que peleaba por su fichaje, al reconocer directamente la oferta de la capital española de la que se había informado. «Me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Fue una decisión difícil», explicó Rodri. «Primero, por dejar el City, me lo dieron todo y fui tremendamente feliz, y siempre les estaré agradecido. Les agradezco que facilitaran mi salida. El Barcelona siempre ha sido para mí una referencia global, por su manera de entender el fútbol y por sus valores. Es cierto que tenía otra propuesta, pero el Barça era la primera opción y así se lo dije a la directiva».



