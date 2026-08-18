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Rodri revela exactamente por qué eligió fichar por el Barcelona en lugar del Real Madrid
Rodri completa su soñado traspaso al Barcelona
El Barcelona ha completado oficialmente el fichaje de Rodri. El centrocampista llegó ayer a la ciudad y superó con éxito las pruebas médicas antes de firmar un contrato que le vincula al club hasta 2030.
Rodri se incorpora tras una etapa muy exitosa en el Manchester City, donde ganó 13 títulos. En su presentación oficial de hoy, Rodri expresó su satisfacción por haber cerrado el traspaso tras un largo proceso de negociación. Afirmó que su ambición es ayudar al Barcelona a mantener su dominio en La Liga y dar un paso importante al frente en las competiciones europeas bajo la dirección del recién nombrado entrenador Hansi Flick.
- AFP
Rechazó al Real Madrid por el Barcelona
El traspaso generó una enorme expectación, especialmente teniendo en cuenta que Rodri es el vigente ganador del Balón de Oro. Durante su comparecencia ante los medios, fue preguntado por la intensa especulación en torno a su futuro y por el interés de otros grandes equipos europeos, sobre todo del eterno rival, el Real Madrid.
Rodri no rehuyó confirmar que el Barcelona no era el único club que peleaba por su fichaje, al reconocer directamente la oferta de la capital española de la que se había informado. «Me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Fue una decisión difícil», explicó Rodri. «Primero, por dejar el City, me lo dieron todo y fui tremendamente feliz, y siempre les estaré agradecido. Les agradezco que facilitaran mi salida. El Barcelona siempre ha sido para mí una referencia global, por su manera de entender el fútbol y por sus valores. Es cierto que tenía otra propuesta, pero el Barça era la primera opción y así se lo dije a la directiva».
Con ganas de trabajar con Flick y Yamal
Rodri también aprovechó la oportunidad para tranquilizar a los aficionados sobre su estado físico tras su reciente cirugía de espalda. Aclaró que se trató simplemente de una intervención ambulatoria e insistió en que está completamente listo para jugar de inmediato.
El internacional español expresó una enorme ilusión por compartir el terreno de juego con jóvenes talentos como Lamine Yamal, elogiando la espectacular progresión del adolescente y sus increíbles actuaciones.
Además, Rodri destacó sus conversaciones positivas con Flick y señaló que las valientes ideas tácticas del entrenador resultan muy atractivas. Espera aportar su vasta experiencia a un vestuario joven y ayudar a la plantilla a lograr su objetivo final de ganar la Liga de Campeones esta temporada.
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¿Qué será lo próximo para Rodri y el Barcelona?
Está previsto que Rodri se entrene mañana con sus nuevos compañeros para ponerse al día lo antes posible. El Barcelona ha organizado para mañana por la tarde su tradicional partido del Trofeo Joan Gamper ante el conjunto egipcio Al Ahly, donde Rodri será presentado oficialmente ante la afición local en el Spotify Camp Nou de cara a la próxima campaña nacional.
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