En «El Partidazo de Cope», De la Fuente defendió a Rodri y tachó de ilógicas las críticas. El seleccionador español subrayó su admiración por el centrocampista y afirmó que, aun cuando no está al 100 %, sigue siendo de los mejores en su posición.

«Por favor, no digas eso; es insultante decirlo del mejor jugador del mundo», afirmó De la Fuente.

«Rodri es el mejor jugador del mundo y, aunque esté al 50 %, sigue siendo superior a la mayoría de centrocampistas. Para nosotros es clave: tiene claridad, visión y equilibrio fantásticos; es un faro».