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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Rodri responde a críticas «insultantes», y el seleccionador español reitera que el mediocampista del Manchester City es «el mejor del mundo»

Rodri
España
L. de la Fuente
España vs Cabo Verde
World Cup

El seleccionador Luis de la Fuente defendió a Rodri tras las críticas por el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026. Rechazó que el centrocampista del Manchester City ralentice el juego y reafirmó que sigue siendo el mejor jugador del mundo.

  • De la Fuente desmiente las críticas a Rodri

    De la Fuente ha defendido a Rodri tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026. Algunos critican que el centrocampista del Manchester City ralentiza las transiciones de España, pero el seleccionador rechaza esa idea y sigue respaldando a su jugador clave.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El seleccionador de España ofrece su apoyo incondicional

    En «El Partidazo de Cope», De la Fuente defendió a Rodri y tachó de ilógicas las críticas. El seleccionador español subrayó su admiración por el centrocampista y afirmó que, aun cuando no está al 100 %, sigue siendo de los mejores en su posición.

    «Por favor, no digas eso; es insultante decirlo del mejor jugador del mundo», afirmó De la Fuente.

    «Rodri es el mejor jugador del mundo y, aunque esté al 50 %, sigue siendo superior a la mayoría de centrocampistas. Para nosotros es clave: tiene claridad, visión y equilibrio fantásticos; es un faro».

  • De la Fuente cuestiona el trato que reciben las estrellas españolas

    De la Fuente defendió a Rodri y afirmó que a los jugadores españoles se les juzga con más dureza que a otras estrellas internacionales. Se preguntó si habría críticas similares hacia otros de los mejores del mundo.

    Y preguntó: «¿Dirían lo mismo de otros jugadores considerados los mejores del mundo? No lo creo. Como son españoles, se les critica más que a los demás».

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    España busca mejorar tras un comienzo frustrante

    España debe superar pronto su frustrante debut y mejorar su ataque en lo que queda de fase de grupos. Bajo creciente presión, se espera que Rodri y la selección ofrezcan un rendimiento más sólido ante Arabia Saudí el domingo.

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