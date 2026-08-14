AFP
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Rodri presiona para salir del Manchester City mientras el centrocampista pide un permiso especial para ausentarse del entrenamiento ante la inminente conclusión de su fichaje por el Barcelona
Rodri busca una exención de los entrenamientos en medio de los vínculos con el Barça
El culebrón en torno al futuro de Rodri ha dado un giro dramático, ya que el ganador del Balón de Oro de 2024 intenta gestionar su salida del Etihad Stadium. Aunque su periodo de vacaciones concluyó oficialmente este jueves, el centrocampista busca un permiso especial para evitar regresar el viernes por la mañana a la ciudad deportiva del Manchester City, según SPORT. Este movimiento táctico recuerda al culebrón de Ferran Torres, a quien el Barcelona concedió una flexibilidad similar cuando su traspaso de 50 millones de euros al PSG era inminente.
Aunque el deseo del jugador de marcharse al Spotify Camp Nou es absoluto, está decidido a manejar la situación con profesionalidad. Entiende que saltarse un entrenamiento podría interpretarse como una señal de rebeldía, y ha dejado claro que solo se mantendrá alejado con el permiso de su actual club.
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El Barcelona ve rechazada su segunda oferta
A pesar de la postura personal del jugador, el City está demostrando ser un negociador duro. El conjunto inglés ya se ha mantenido firme ante varios acercamientos del gigante catalán. Más recientemente, el Barça vio cómo una propuesta mejorada de aproximadamente 60 millones de euros era rechazada por la cúpula del Etihad, que se niega a rebajar sus exigencias pese a que Rodri entra en el último año de su contrato.
El nuevo técnico del City, Enzo Maresca, ha sostenido públicamente que espera que el jugador regrese, pese a la intensa especulación. Tras un amistoso de pretemporada en Seúl, el técnico italiano se mostró firme sobre el calendario. "Sí, de momento estará en Mánchester. No hay novedades. El 14 de agosto volverá", dijo Maresca a los periodistas.
La intervención de Flick y el desplante del Madrid
El impulso detrás de este traspaso se ha visto alimentado por conversaciones personales entre Rodri y el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Según se informa, el técnico alemán se puso en contacto con el español para exponerle su visión táctica, convenciendo al centrocampista de que sería la piedra angular de la nueva sala de máquinas del Barça.
«Por respeto al Madrid, ya que han tenido mucha clase, Rodri les informó de que su decisión es fichar por el Barça», declaró el agente de Rodri durante una entrevista. Esta comunicación clara ha ayudado a mantener una relación respetuosa entre las partes implicadas, pero también deja claro dónde está el corazón del jugador.
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Últimos obstáculos en la saga
Aunque la voluntad del jugador está clara, la operación sigue dependiendo de que ambos clubes encuentren un punto en común. Según se informa, el City ya está buscando sustitutos, con la estrella del Chelsea Enzo Fernandez mencionada como posible objetivo, aunque los altos costes asociados al argentino hacen que la salida de Rodri sea aún más delicada. El City tiene desde hace tiempo la política de no retener a los jugadores contra su voluntad, pero nunca se ha caracterizado por vender a sus mejores futbolistas por debajo de su valor de mercado.
Para el Barcelona, la urgencia es real. Con el estado físico de Frenkie de Jong todavía como una gran preocupación y la temporada acercándose rápidamente, asegurar un centrocampista de talla mundial es la máxima prioridad para Deco y la directiva. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo importante para cerrar la operación en los próximos días.
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