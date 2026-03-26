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Rodri lanza una bomba sobre su posible fichaje por el Real Madrid, mientras la estrella del Manchester City afirma que «no se puede rechazar» a los grandes de La Liga
Los rumores sobre Madrid que no desaparecen
Al ganador del Balón de Oro de 2024 se le ha relacionado desde hace tiempo con un regreso a la capital española, y sus últimas declaraciones no contribuirán precisamente a acallar los rumores sobre su posible fichaje por el Bernabéu. A pesar de su pasado en el Atlético de Madrid, el equipo rival de la ciudad, el jugador de 29 años se mostró sorprendentemente abierto ante la posibilidad de incorporarse al equipo de Álvaro Arbeloa en el futuro.
- AFP
La puerta está abierta para su fichaje por el Bernabéu
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar por el equipo que ha ganado 15 veces la Liga de Campeones, Rodri declaró, según Onda Cero: «Me queda un año de contrato; llegará un momento en el que tendremos que sentarnos a hablar». Al ser preguntado específicamente sobre el interés del Real Madrid, añadió: «No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».
Recuperación y fatiga mental
El centrocampista está recuperando poco a poco su ritmo tras un largo periodo de baja debido a una lesión en el ligamento cruzado. Aunque su ausencia supuso un duro golpe para la campaña nacional del City, Rodri cree que este descanso forzoso puede haber sido una bendición disfrazada, dada la intensidad del calendario futbolístico actual.
«Me vino bien descansar, bajar el ritmo... Mentalmente, estaba muy desgastado. Me ha permitido recargar las pilas y volver con un entusiasmo tremendo. Esta temporada no he disputado tantos minutos sobre el terreno de juego y vuelvo mucho más fresco», añadió. «Siento que he vuelto a ser el Rodri que todos queremos».
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Las aspiraciones para el Mundial y la competencia de Zubimendi
Mientras el capitán de la selección española mira hacia el próximo Mundial, se muestra convencido de que La Roja puede alzarse con el trofeo bajo la dirección de Luis de la Fuente. La irrupción de Martín Zubimendi ha aportado una sana competencia en el puesto de pivote, pero Rodri cree que hay espacio suficiente para que ambos jugadores formen parte del once inicial, en un momento en el que España busca revivir sus glorias pasadas. «España ganó un Mundial con dos centrocampistas defensivos. La capacidad de De la Fuente para combinar a muchos jugadores diferentes es clave», señaló Rodri. También se tomó un momento para elogiar a las nuevas incorporaciones a la plantilla, en particular a Joan García, del Barcelona, afirmando: «Creo que está teniendo un año sensacional. No hay duda del nivel que está demostrando, se ha ganado estar aquí».