Rodri no ha ocultado su deseo de ver a Alvarez unirse a él en el Camp Nou. El internacional español, que recientemente cambió Mánchester por Cataluña, cree que su excompañero sería una incorporación excepcional para el Barcelona.

Alvarez estuvo muy vinculado este verano con varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barça y el Real Madrid. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mostró reacio a permitir que su jugador estrella se uniera a sus rivales directos en España. Mientras tanto, el Arsenal también fue vinculado con el internacional argentino, pero, según se informa, Alvarez no tenía ningún deseo de regresar a la Premier League.