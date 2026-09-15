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Rodri insta al Barcelona a fichar a su excompañero en el Manchester City Julián Álvarez
Rodri revela su sueño de fichar por el Barcelona
Rodri no ha ocultado su deseo de ver a Alvarez unirse a él en el Camp Nou. El internacional español, que recientemente cambió Mánchester por Cataluña, cree que su excompañero sería una incorporación excepcional para el Barcelona.
Alvarez estuvo muy vinculado este verano con varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barça y el Real Madrid. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mostró reacio a permitir que su jugador estrella se uniera a sus rivales directos en España. Mientras tanto, el Arsenal también fue vinculado con el internacional argentino, pero, según se informa, Alvarez no tenía ningún deseo de regresar a la Premier League.
- AFP
Un talento espectacular sin dudarlo
Rodri pasó dos años de enorme éxito jugando junto a Alvarez en la Premier League, lo que le permitió ver en primera fila la inmensa calidad del argentino. Cuando le preguntaron si le gustaría que el Barcelona fichara al delantero, el centrocampista no se mordió la lengua en su valoración.
"¿Lo ficharía para aquí? Por supuesto", dijo Rodri a Mundo Deportivo. "Creo que es un jugador sensacional. Me lo traería aquí sin dudarlo. Tuve la oportunidad de jugar con él durante dos años y creo que es un jugador increíble, realmente increíble".
La flexibilidad táctica es un activo clave
Más allá de su evidente olfato goleador, Rodri quiso destacar la impresionante inteligencia táctica y capacidad de adaptación de Álvarez. El campeón del mundo se dio a conocer originalmente como un delantero centro clásico, pero ha demostrado de forma constante su capacidad para rendir con eficacia en diversos roles ofensivos.
«Ha jugado casi más veces como un número 10 que como un número 9, aunque al principio venía de una posición de número 9», explicó Rodri. «Pero también se ha adaptado a un rol en el que puede jugar como mediapunta, como organizador, e incluso ha jugado partidos como centrocampista. Es realmente un jugador espectacular».
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Todos los ojos puestos en futuras ventanas de fichajes
Por ahora, Alvarez sigue completamente centrado en su vida en el Atlético. El jugador de 26 años ya ha disputado dos partidos en La Liga esta temporada, y Diego Simeone contará con su pegada en su intento de presentar una seria candidatura al título.
Sin embargo, el rotundo respaldo de Rodri alimentará sin duda los persistentes rumores sobre el futuro a largo plazo del argentino a nivel de clubes. Con el Barça evaluando constantemente el mercado en busca de refuerzos de élite para el ataque, un futuro fichaje espectacular del dinámico delantero podría convertirse en una posibilidad real.
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