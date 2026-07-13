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Rodri insiste en que España «puede ganar» a Francia en la semifinal del Mundial
Confianza en la concentración de «La Roja»
Rodri no se siente intimidado por enfrentarse a uno de los favoritos. En la víspera de la semifinal en el AT&T Stadium, el ganador del Balón de Oro recordó los triunfos recientes de España ante el equipo de Didier Deschamps. «Francia es una de las mejores selecciones, pero España también lo está. Ya les hemos ganado en la Euro y en la Liga de Naciones», recordó el capitán.
Rodri ya ha superado a Francia en la semifinal del Europeo Sub-19 de 2015, en la Euro 2024 y en la Liga de Naciones del año pasado.
«Luis de la Fuente no ha cambiado en absoluto», apuntó sobre su técnico de siempre. «Ahí empezó a construir todo lo que vemos ahora». Aunque muchos esperan otro 5-4 como el del año pasado, el centrocampista prevé un duelo más cerrado y concluye: «Los partidos del Mundial son otra historia; no creo que sea tan abierto».
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Cómo gestionar el revuelo en torno a Lamine Yamal
Lamine Yamal, de 19 años, es clave en el plan táctico de España. Rodri le pide que equilibre su talento con la calma en los momentos de mayor presión.
«Creo que necesita calmarse un poco, esa ansiedad que a veces tiene por demostrar su valía», admitió Rodri. «Es un jugador muy importante para nosotros por lo que hace con y sin el balón, y es un chico muy inteligente. Es cierto que tiene 19 años y que tenemos que tranquilizarlo en ciertos momentos del partido».
Aunque aún no ha marcado en el torneo, el grupo de líderes le respalda. Rodri elogió su actitud: «Es un ejemplo, siempre quiere aprender».
Francia responde al reto
La confianza de España no ha pasado desapercibida para sus rivales. Desde la concentración francesa, el nuevo defensa del Real Madrid, Ibrahima Konaté, insistió en que «Les Bleus» se mantienen humildes y hacen caso omiso de cualquier comentario externo que sugiera miedo.
Francia quiere vengar su eliminación de la Euro 2024, pero evita fijarse solo en Yamal, pues España tiene calidad en todo el campo.
«Francia tiene grandes cualidades ofensivas, pero también destacaría su solidez defensiva», señaló Rodri al referirse al reto táctico que tienen por delante. «Defienden bien en bloque bajo, son muy físicos, muy agresivos. Tendremos que llevar el partido donde queramos».
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El peso de la capitanía
Tras la salida de líderes como Dani Carvajal y Álvaro Morata, Rodri asumió el brazalete de capitán. Se toma en serio su rol dentro y fuera del campo, especialmente al apoyar a quienes han jugado pocos minutos en esta Copa del Mundo. «La figura del capitán es importante: el liderazgo es fundamental en el campo, pero sobre todo fuera de él», afirmó. «En momentos de duda, le corresponde a él aportar tranquilidad al grupo».
Para Rodri solo queda un objetivo: levantar el trofeo en Estados Unidos. Tras conquistar Europa y ganar el Balón de Oro, el Mundial es la cima definitiva. «Lo más alto a lo que se puede aspirar», recordó. «Ese es el reto, y solo se ha conseguido una vez en la historia».
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