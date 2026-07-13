Rodri insiste en que España «puede ganar» a Francia en la semifinal del Mundial

Rodri no se siente intimidado por enfrentarse a uno de los favoritos. En la víspera de la semifinal en el AT&T Stadium, el ganador del Balón de Oro recordó los triunfos recientes de España ante el equipo de Didier Deschamps. «Francia es una de las mejores selecciones, pero España también lo está. Ya les hemos ganado en la Euro y en la Liga de Naciones», recordó el capitán.

Rodri ya ha superado a Francia en la semifinal del Europeo Sub-19 de 2015, en la Euro 2024 y en la Liga de Naciones del año pasado.

«Luis de la Fuente no ha cambiado en absoluto», apuntó sobre su técnico de siempre. «Ahí empezó a construir todo lo que vemos ahora». Aunque muchos esperan otro 5-4 como el del año pasado, el centrocampista prevé un duelo más cerrado y concluye: «Los partidos del Mundial son otra historia; no creo que sea tan abierto».