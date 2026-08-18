El Barcelona ha alcanzado un acuerdo de gran envergadura para fichar al centrocampista estrella Rodri, procedente del Manchester City, con un contrato de cuatro años. La operación, valorada en aproximadamente 65 millones de libras, supone un golpe importante para el equipo de Hansi Flick en su intento de volver a situarse en la cima del fútbol europeo. Pese al interés del rival Real Madrid, el internacional español se mantuvo comprometido con su llegada al Camp Nou durante todas las negociaciones.

El centrocampista, nacido en Madrid, aterrizó en la terminal de vuelos privados de El Prat acompañado por su familia y habló brevemente sobre su ilusión por el fichaje. En declaraciones a los medios a su llegada, el centrocampista dijo: "Muy feliz de llegar. Han sido días intensos, pero estoy contento de que todo se haya resuelto. Jugar en el Barça es un sueño para mí. Tengo muchísimas ganas de conocer a mis compañeros, a muchos de los cuales ya conozco de la selección. Ahora es el momento de trabajar y dar lo mejor de mí".